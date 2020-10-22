Популярная телеведущая Леся Никитюк в своей жизни уже успела даже посидеть в СИЗО

Об этом пишет издание Вива.

Украинская звезда, которая недавно отметила свое 33-летие, умудрилась отсидеть в СИЗО за "хранение запрещенных веществ".

По словам Леси Никитюк, в СИЗО девушка провела несколько часов, пока за ней не приехали родители.

Девушку на улице задержали силовики в момент, когда она несла в руках прозрачный пакетик с рисовой мукой, которую ей привезла подруга.

«Подруга привезла мне из-за границы рисовую муку. Насыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с ним по центру Хмельницкого. Дошла до остановки, а там такая очередь на маршрутку, думаю: «Пройдусь немного дальше, уже там сяду, доеду домой». И разве непонятно было, что у меня в руках рисовая мука? Вот милиционерам – нет. Они подошли ко мне и спросили: «Девочка, а что это у тебя такое?» Я говорю: «Мука». Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей», - откровенно признавалась украинская звезда.

Ранее мы рассказывали, как Леся Никитюк дразнила соцсети пикантным снимком.

На фото Леся сидит на стуле, на ней надеты короткие джинсовые шорты, позволяющие фанатам насладиться длинными загорелыми ногами знаменитости и белая блузка, открывающая плечи и грудь Леси.

На голове у знаменитости – красный венок, в распущенные волосы заплетены цветы, а на пальце Никитюк можно увидеть колечко.

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

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