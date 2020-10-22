Російська зірка Ольга Бузова знає, як потрібно дивувати своїх шанувальників

Свіже фото співачка і телеведуча опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, Ольга Бузова зважилася на кардинальну зміну образу, і нарвалася на критику з боку своїх фанатів.

Популярна телеведуча засвітилася перед шанувальниками з новим кольором волосся, зачіскою і зухвалим макіяжем, який зайвий раз підкреслює пишні губи зірки.

"Сьогодні зняли дещо круте для вас, мої хороші, скоро все дізнаєтеся, були приголомшливі образи, ось один з них. Як Вам? Може назад в блонд?",- підписала Ольга Бузова новий знімок в особистому мікроблозі.

Деяким фанатам чергове перетворення зірки припало до душі, але були і такі шанувальники, які накинулися на Ольгу Бузову через її нову "ганьбу".

Коментатори також не могли не помітити, що зірка намагається копіювати 51-річну Джей Ло.

"Так блонд ти набагато краще", "Вау, як тобі йде такий блонд", "Дуже красива , пощастило Даве", "Ні, не треба", "Барбі", "Який цікавий образ) так Незвично бачити вас блондинкою", "Зовсім на себе не схожа", "Все, я одружуюсь", "Не треба в блонд,у вас шикарний колір волосся, на Джей Лопес дуже ви зараз схожі", "У блонд не треба, а образи примір різні", "Може назад до Дави?", "Ні, не потрібно в блонд", "жах...", "Негіднику все до лиця", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Ольга Бузова засвітила нижню білизну.

На фотографії Оля в розкішній сукні до підлоги стоїть біля дверей, причому плаття настільки прозоре, що можна побачити нижню білизну співачки, а також її оголену спину. Волосся Бузової заплетене в довгу косу.

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