35-річна українська співачка Даша Астаф'єва розбурхала фанатів пікантним кадром
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому позувала в неймовірно відвертій сукні-бюстьє. При першому погляді на фото може здатися, що співачка абсолютно оголена, але це не так. На Даші надіто бежеве плаття, яке в темряві практично не видно. Співачка дивиться в кадр, що надає йому особливої пікантності.
"Давайте визначимо тему посту, корисного і цікавого для вас)", - звернулася співачка до своїх шанувальників.
За годину пост красуні зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Як чуттєво, неймовірно", "Навіщо ці тексти. На цій сторінці ми вами просто милуємося", "улюблена Даша", «прекрасна жінка з прекрасною родимкою", " класно зловив фотограф, в погляді такииий розбіг.. від Я прокинулася, до Я втомилася.. цікаво що ж вона відчуває в цей момент?", "Ох", "так красиво", " Бомба-ракета!",- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва позувала на запаморочливій висоті в спокусливому вбранні. Задумлива співачка продемонструвала сукню з глибоким вирізом. Ніжний макіяж і довгі сережки доповнили романтичний образ зірки.
Нагадаємо, що оголена Даша Астаф'єва увігнала у фарбу розкутими позами: "мрія поета!".
Як повідомляла Politeka, розімліла Даша Астаф'єва притиснула руки до декольте і зачарувала несподіваним образом: "любов моя".
Також Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала безконтрольну спокусу в одній білизні:"Основний інстинкт".