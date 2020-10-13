Українська зірка Playboy і співачка Даша Астаф'єва в черговий раз захопила фанатастичними формами в новій відвертій фотосесії

Про це пише Politeka, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram.

На цей раз Астаф'єва показала фото, на яких зображена з оголеними грудьми і "п'ятою точкою".

Ці гарячі знімки моментально звели з розуму користувачів соцмережі. Причому, красою знаменитості захоплюються не тільки чоловіки, що цілком закономірно, але і жінки. Так, однією з першої лайк під публікацією поставила Альбіна Джанабаєва.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva) 13 жов 2020 о 4:47 PDT

Буквально за п'ятнадцять хвилин фотографії лайкнули майже 4 тисячі фоловерів. Також фанати пишуть коментарі, повні захоплення і обожнювання.

"💕 👌 👍не реальна красуня оголенка 🖤 як вид мистецтва красиві фото, Даша карколомна 👍 мрія поета! Божественно просто♪I love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭2020 починає виправлятися ти не старієш😁 Very nice 👍 👌 ідеал❤️", – написали вони.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва підкорила фанатів, блиснувши неймовірною фігурою в новій сміливій фотосесії. Так, на опублікованих чорно-білих знімках красуня постає перед камерою без білизни, ефектно скидаючи з себе одяг. При цьому пікантні місця знаменитість прикриває то рукою, то дзеркалом.

Незважаючи на те, що фотографії були зроблені чорно-білими, фотографу вдалося передати ніжний погляд української зірки.

"Даша", - коротко підписані знімки.

Уточнимо, що шанувальники знаменитості активно лайкали фотографії, високо оцінивши красу кумира.

"Кішечка», «супер вид», "дуже круто вийшло", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва роздяглася заради спекотної фотосесії.

Для красуні немає особливих труднощів зніматися у відвертих фотосесіях, про що свідчать численні "голі" знімки Даші, які можна знайти в Інтернеті.

Цього разу зірка опублікувала Гарячий кадр у своєму Instagram. Співачка позувала з оголеними грудьми, прикривши найпотаємніше чорними квадратиками.

На моделі можна помітити поясок для панчіх, самі панчохи і трусики.

Красуня витягнулася на спинці дивана, засвітивши свої бездоганні вигини.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".

Також Politeka писала, що ефектна Астаф'єва в шкіряному корсеті засвітила зайве: "Булочка випала".