Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва поділилася чуттєвим кадром в новому образі

Знаменита співачка і модель продовжує радувати стильними фото, які презентує на своїй сторінці в Instagram. Артистка намагається не повторюватися в образах, тому завжди приміряє найрізноманітніші костюми, білизну і позує поруч з найнеймовірнішими реквізитами.

Цього разу Даша підкорила чуттєвим колажем в чорно-білій обробці. Позуючи у ванній в чорному боді, що підкреслює струнку фігуру, і в такого ж кольору тонкій білизні біля вікна, Даша виглядала приголомшливо. Поєднаний з двох локацій кадр став причиною обговорень в мережі:

"Рефлекс або безумовний інстинкт?",- лаконічно написала Даша під фото.

Ось як реагують в мережі:

«Красива Даша😘; Моніка Белуччі Ukraine edition 🔥; Обалденная👍🙂; 1 or 2?😜 ; Яка ж красива😘; Instinct🌷 🌻 🌷; це наш "борг" перед....він....і ...своєрідна плата, за красу... Почуття !! ! ❤ ️ ; Красива але чомусь самотня " Боже як вона прекрасна❤; рефлексний інстинкт 💞; Красотуля😻 😘 🔥; Без різниці, коли бачиш такі чуттєві фото💥; Основний інстинкт; шикардос✅».

Раніше ми писали, що сторінка в соціальній мережі Instagram Даші дуже різноманітна, так як співачка постійно бере участь в нових зйомках.

Даша є популярною моделлю і завжди готова до нових проектів і найнесподіваніших колаборацій. Зірка також є амбасадором косметики відомого бренду, з яким почала співпрацювати в минулому році. Тому в її профілі все більше ніжних фото, на яких вона позує в персикових і світлих нарядах.

Бажаючи відійти від даної "теми", нещодавно співачка вразила жарким кадром в чорно-білій обробці. Астаф'єва поділилася фото, на якому позувала в незвичайному образі. Без білизни, з акуратною укладанням і в одній лише чорній кофті з величезними воланами на руках. При цьому завершують її образ чорні колготки в сіточку. Коментарі від шанувальників не змусили себе чекати.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

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