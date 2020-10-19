Популярна українська співачка Даша Астаф'єва підкорила яскравим ретро-образом

Як передає Politeka.net, зірка виклала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Цього разу вона одягла сукню з візерунками у вигляді квітів. Місцями забарвлення нагадує риб'ячу луску, а особливий фільтр злегка замутнив зображення і створив враження, ніби артистка знаходиться під водою. Верхня частина сукні з матово-чорним "коміром" в зоні декольте переходить в пишну чорну спідницю з білими смужками.

Даша Астаф'єва на фото закрила очі і прийняла досить дивну позу: вона елегантно зігнула шию і доторкнулася пальцями до грудей. Такі рухи зробили акцент на бюсті співачки, а також продемонстрували її лебедину шию.

У коментарях шанувальники оцінили зовнішній вигляд виконавиці і залишили їй теплі відгуки:

"Яка ви красива і чуттєва"; "Яка ви красива і чуттєва❤️"; "Любов моя! Шикарно!"; "Ви, Даша, красуня".

Раніше Астаф'єва похвалилася своїми формами біля вікна високої будівлі в сукні з глибоким вирізом. Сидячи майже на самому краю, вона зачарувала прекрасними рисами і округлостями. Образ красуні доповнив легкий макіяж і довгі сережки-"пір'я", в такому вигляді вона спокусливо виглядала на тлі вечірнього міста.

Нагадавши, розкута Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

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