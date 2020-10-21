Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма зі своєю дружиною Лілією влаштували фотосесію на вулиці в пристрасних образах

Танцюрист поділився новим знімком у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото сімейна пара позує під відкритим небом в яскравих образах. Так, Влад одягнений в блакитні джинси і довгий жилет, який він залишив розстебнутим. При цьому під ним нічого не було, що дозволило танцюристу засвітити свій прес.

Лілія яма позувала в спокусливому костюмі з коротким топом і довгою спідницею з квітковим принтом.

На фото Яма приобнімает дружину за талію, а та чуттєво притискається до чоловіка, обіймаючи його за шию.

"Люблю, ціную, дякую!",- підписав фото хореограф.

Його шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Протизаконно бути такими класними", "Немає слів, ви Ідеальна пара", "Ви красива пара", "нескінченного щастя вашій родині", "як круто!! Це від Бога!!!", "Такі ви цукерки", "Ви дві половинки", "любові вам!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Яма поділився новим фото в своєму Instagram.

"Коли-небудь обов'язково полетимо на Кубу!.. А поки - просто потанцюємо", - підписав фото Яма.

Користувачам мережі він показав пристрасний танець з дружиною. Яма зображений в джинсах і розстебнутій безрукавці, а його дружина танцює в сукні з квітковим візерунком і в бежевих босоніжках на шпильках.

Нагада

Нагадаємо, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною: "Ну, взагалі вогонь".

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