Украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма со своей женой Лилией устроили фотосессию на улице в страстных образах

Танцор поделился новым снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото семейная пара позирует под открытом небом в ярких образах. Так, Влад одет в голубые джинсы и длинный жилет, который он оставил расстегнутым. При этом под ним ничего не было, что позволило танцору засветить свой пресс.

Лилия Яма позировала в соблазнительном костюме с коротким топом и длинной юбкой с цветочным принтом.

На фото Яма приобнимает жену за талию, а та чувственно прижимается к мужу, обнимая его за шею.

«Люблю, ценю, благодарю!», - подписал фото хореограф.

Его поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Противозаконно быть такими классными», «Нет слов, вы идеальная пара», «Вы красивая пара», «Бесконечного счастья вашей семье», «Как круто!! Это от Бога!!!», «Такие вы конфетки», «Вы две половинки», «Любви вам!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яма поделился новым фото в своем Инстаграм.

«Когда-нибудь обязательно полетим на Кубу!.. А пока - просто потанцуем», - подписал фото Яма.

Пользователям Сети он показал страстный танец с женой. Яма запечатлен в джинсах и расстегнутой безрукавке, а его жена танцует в платье с цветочным узором и в бежевых босоножках на шпильках.

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Также Politeka писала, что скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".