Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася крутими нарядами і розкішною фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала серію спокусливих фото. Жизель позувала в літніх костюмах різних кольорів і фасонів. Крім цього, для кожного знімка красуня вибрала оригінальні локації. На багатьох фото можна розгледіти шикарну фігурку моделі.

За годину пост красуні зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Я сказав, що люблю тебе сьогодні? І я сумую за тобою", "у тебе з чолкою є все!", "Ти занадто хороша", " вона така ніжна, жіночна і красива!", "Вау, це приголомшливо", «Королева», «ти богиня», «так приголомшливо», «Так красиво», "Божественна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра розкрила кофтинку до межі, похвалившись чудовою засмагою. Дівчина вибрала наряд коричневого кольору. Модель ефектно дивилася в кадр, спокушаючи своїх шанувальників.

Крім цього, нещодавно Олівейра похвалилася розкішною фігурою на пляжі. Дівчина постала в крихітному купальнику, ефектно демонструючи свою модельну зовнішність в різних позах. Варто відзначити, що зірка Victoria's Secret вибрала ретро-купальник, який виглядав досить скромно.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в екстра-міні полонила вигинами: "Барбі Малібу".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра засвітила зайве в прозорій маєчці:"зійшла з розуму".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра полонила засмаглим тілом у в'язаному міні:"Чортовскі мило".