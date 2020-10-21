Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась крутыми нарядами и роскошной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала серию соблазнительных фото. Жизель позировала в летних костюмах разных цветов и фасонов. Кроме этого, для каждого снимка красотка выбрала оригинальные локации. На многих фото можно рассмотреть шикарную фигурку модели.

За час пост красотки собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я сказал, что люблю тебя сегодня? И я скучаю по тебе», «У тебя с челкой есть все!», «Ты слишком хороша», «Она такая нежная, женственная и красивая!», «Вау, это потрясающе», «Королева», «Ты богиня», «Так потрясающе», «Так красиво», «Божественная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра распахнула кофточку до предела, похваставшись великолепным загаром. Девушка выбрала наряд коричневого цвета. Модель эффектно смотрела в кадр, соблазняя своих поклонников.

Кроме этого, недавно Оливейра похвасталась роскошной фигурой на пляже. Девушка предстала в крохотном купальнике, эффектно демонстрируя свою модельную внешность в разных позах. Стоит отметить, что звезда Victoria’s Secret выбрала ретро-купальник, который выглядел довольно скромно.

Напомним, что Жизель Оливейра в экстра-мини пленила изгибами: "Барби Малибу".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра засветила лишнее в прозрачной маечке: "Сошла с ума".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра пленила загоревшим телом в вязаном мини: «Чертовски мило».