Настя Каменських показала простий домашній образ і розповіла про те, як ставлення до життя впливає на людину

Популярна українська співачка поділилася новим постом в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, зірка написала, що ставлення до інших людей відбивається наше ставлення до себе і до життя.

"Щасливу, наповнену і впевнену в собі людину видно відразу. Він зосереджений на своєму житті, він добрий і спокійний, позбавлений критики і заздрості до інших. Це і є свобода думки, якою людина сама наділяє себе. І яка веде до щасливого життя", - вважає Каменських.

Співачка також поділилася новим домашнім фото, на якому вона сидить на сходинках в простому одязі і з мінімумом макіяжу. На ній звичайні джинси і сіра футболка з мультяшним принтом.

Шанувальники Насті активно коментують її свіжий пост.

"Хм, Настя одягнена, щось новеньке", "Настюша така худенька, ось у людини сила волі!", "Мила, Красива, молода, грайлива......немає сенсу щось вигадувати. Будь собою у тебе є що показати", "Уті очі то які", "Сонячна"," Відповідь всім хто "висловлювався" на фото Насті оголеної молодець, так тримати", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Каменських показала себе в басейні на вулиці повністю роздягненою, дівчина злегка зайшла в прозору воду, високо піднявши руки вгору. Красуню сфотографували зі спини, з такого ракурсу відкривається хвилюючий вид на її пружні сідниці. Волосся зірка зібрала в пучок на потилиці, щоб не заважали плавати.

Нагадавши, Каменських з любов'ю притиснула до себе своїх з Потапом підрослих малюків.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських без макіяжу обтягнула животик і зробила пронизливе зізнання: "Повірте мені...".

Також Politeka писала, що Каменських голяка вийшла на вулицю, з'явилося фото: "і люди будуть ще щось на Тіну говорити?".