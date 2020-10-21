Таку красу не можна ховати

Багато моделей не носять нижню білизну спеціально, щоб порадувати своїх шанувальників спекотними кадрами

Politeka.net зібрала фото безсоромних красунь, які з гордістю виставляють напоказ свої принади.

Інста-модель Альона Омович, яку називають українською копією Кардашьян, не соромиться демонструвати своїх "близнючок" без білизни. Дівчина завдяки пластичній хірургії стала щасливою власницею шостого розміру бюста і тепер регулярно балує підписників пікантними фото без ліфчика.

Британська модель Демі Роуз, яку теж частенько порівнюють з Кардашьян, регулярно публікує фото зовсім без одягу. Тому надіти відвертий наряд без нижньої білизни для неї теж не проблема.

Російська версія Кардашьян Анастасія Квітко теж часто носить одяг без бюстгальтера, хоч її об'єми вельми вражаючі.

Модель Victoria's Secret Ельза Хоск, хоч і не може помірятися розмірами з попередніми моделями, теж любить ходити без нижньої білизни. Її маленькі акуратні груди в будь-яких нарядах виглядають вельми спокусливо.

Нагадавши, російська Кардашьян Анастасія Квітко застигла в пікантній позі, виставивши напоказ неосяжний бюст.

Як повідомляла Politeka, вагітна Ельза Хоск з Victoria's Secret скинула білизну і показала, як виглядає ідеал.

Також Politeka писала, що Демі Роуз в мікро-бікіні забруднилася в піску:"брудна і гаряча".