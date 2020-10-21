Многие модели не носят нижнее белье специально, чтобы порадовать своих поклонников жаркими кадрами

Politeka.net собрала фото бесстыжих красоток, которые с гордостью выставляют напоказ свои прелести.

Инста-модель Алена Омович, которую называют украинской копией Кардашьян, не стесняется демонстрировать своих «близняшек» без белья. Девушка благодаря пластической хирургии стала счастливой обладательницей шестого размера бюста и теперь регулярно балует подписчиков пикантными фото без лифчика.

Британская модель Деми Роуз, которую тоже частенько сравнивают с Кардашьян, регулярно публикует фото совсем без одежды. Поэтому надеть откровенный наряд без нижнего белья для нее тоже не проблема.

Русская версия Кардашьян Анастасия Квитко тоже часто носит одежду без бюстгальтера, хоть ее объемы весьма впечатляющие.

Модель Victoria’s Secret Эльза Хоск, хоть и не может померяться размерами с предыдущими моделями, тоже любит ходить без нижнего белья. Ее маленькая аккуратная грудь в любых нарядах смотрится весьма соблазнительно.

Напомним, русская Кардашьян Анастасия Квитко застыла в пикантной позе, выставив напоказ необъятный бюст.

Как сообщала Politeka, беременная Эльза Хоск из Victoria’s Secret скинула белье и показала, как выглядит идеал.

Также Politeka писала, что Деми Роуз в микро-бикини испачкалась в песке: "Грязная и горячая".