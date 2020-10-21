Українцям загрожує новий локдаун, якщо люди не будуть дотримуватися правил карантину, і ситуація із захворюваністю в країні буде погіршуватися

Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляють Українські новини.

"Якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок в громадському просторі, дотримання самоізоляції в разі підозри на коронавірусну інфекцію, ми уникнемо "локдауна". Якщо ми продовжимо ігнорувати ці вимоги, можливо все", - заявив він.

Він зауважив, що при погіршенні ситуації із захворюваністю китайським вірусом "можливі різні варіанти". Немчинов також нагадав про те, що перезапуск економіки після першого локдауну і перехід на адаптивний карантин далися Україні дуже нелегко.

Міністр також повідомив про те, що була представлена доповідь РНБО з прогнозом розвитку епідеміологічної ситуації в країні. За його підсумками прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської обладміністрацій та міста Києва активізувати роботу з розгортання не-медичних засобів розміщення хворих китайським вірусом.

Раніше в МОЗ визначили умови для введення тотального локдауну. Так, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про плани і можливі обмеження.

За словами заступника голови МОЗ, поки українська система охорони здоров'я витримує зростання пацієнтів з небезпечною інфекцією і ще є ресурси для боротьби з епідемією. Однак чиновники вже визначили, яка кількість хворих стане критичною для лікарень.

За його словами, система охорони здоров'я буде справлятися до 10 тисяч випадків захворювання в день.

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