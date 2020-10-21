Популярна співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників фото з повсякденного життя
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому позувала без макіяжу в синьому мішкуватому теплому костюмі. Зверху красуня накинула плащ. На ногах у неї красувалися білі черевики.
Незважаючи на досить практичний одяг, виглядала Віра надзвичайно.
"Починаються холоди. І мене перестає цікавити все, крім теплого одягу", - відверто зізналася Брежнєва, додавши, що носить зимові костюми вже осінью, так як мерзне.
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За дві години її пост зібрав понад 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Господи, як я тебе люблю!", "Віра крута!!", "Віра, від вас віє позитивом і щастям. Обожнюю Вас з Костянтином", "Віруня ти завжди як дівчинка. Виглядаєш завжди прикольно», «восени і взимку, зігрівають Ваші пісні», «яка стильна ефектна ваууу», «Bepa, ви прекрасна незважаючи на погоду або пору року», "ти прикрашаєш це місце", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Віра Брежнєва показала себе і "сестру-близнючку", яка у неї могла б бути. Незвичайне фото вона приурочила до виходу нової пісні під назвою «Сестра».
Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».
Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".
Також Politeka писала, що 38-річна Брежнєва ошелешила незвичайним виглядом без макіяжу і відвертим зізнанням: "я вирішила нарешті...".