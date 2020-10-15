Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком з усіма своїми сестрами і розповіла кумедну історію з дитинства

Популярна співачка українського походження, яка вже давно живе в Росії, поділилася новим зворушливим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Брежнєва нагадала, що виросла в багатодітній родині з трьома сестрами – старшою Галиною і молодшими-двійнятами Анастасією і Вікторією. Співачка згадала кумедну історію з їхнього дитинства.

За словами Брежнєвої, після установки нового стаціонарного телефону вона виявила, що в його чорний список можна внести будь-який номер. Її сестри намовили її внести номер свого класного керівника, проте через півроку їх витівка розкрилася і про все дізналася їх мати.

"Вдома добряче дісталося всім: і "замовникам", і "виконавцю". Але це і було самим класним в нашій великій родині. Ми з сестрами завжди одна одну підтримували, прикривали, і навіть покарання потім часто несли разом. Можу точно сказати, що це зближувало ще більше", - розповіла Брежнєва.

Вона також поділилася спільним чорно-білим знімком, на якому всі чотири сестри щасливо посміхаються, позуючи поруч.

Шанувальники артистки активно коментують її пост.

"Які всі красуні", "всі схожі", "це щастя, коли є сестри", "як ви всі красиві сестрички", "Дівчата кльові", - пишуть люди.

Нагадаємо, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила бюст прямо на камеру, мама не похвалить: "Ці конопушки...".

Як повідомляла Politeka, 38-річна Брежнєва ненавмисно показала, як "пом'ято" виглядає в звичайному житті: "Злетів фільтр".

Також Politeka писала, що охоронець розкрив, як Брежнєва охмурила Меладзе і потрапила до ВІА Гру: "У Костянтина навіть окуляри впали".