Популярна співачка Віра Брежнєва показалася шанувальникам в повсякденному образі

Як пише Politeka.net, знаменитість розмістила в своєму мікроблозі "Instagram" нове фото і поділилася одкровеннями про свою зовнішність. Вона зробила селфі розкішному салоні літака, одягнена в чорну майку і білі штани, образ красуні довершили сонцезахисні окуляри з тонкою металевою оправою. Можна помітити, що зірка зробила собі легкий макіяж і вирішила не захоплюватися фільтрами для знімків.

"Почитала коменти під минулим постом) стільки компліментів!♥️ Спасибі величезне всім, хто розуміє, що таке робота над собою) і за те, що любите і приймаєте мене будь-якою) були й інші думки ☺ і я вирішила нарешті, що мені теж потрібно сказати свою думку. Моя думка: я офігенна) вибачте ☺ тому дозволяю собі фото не без фільтрів і ретуші", - заявила Віра Брежнєва в описі.

Користувачі соціальної мережі підтримали прагнення співачки до натуральності і засипали її приємними коментарями:

"Вірочка, ти права, ти офігенна. 🔥 "; "Ну і молодець, правильно, ви офігенна 😍😍😍😍😍💕💕💕💕💕"; "ви зталон жіночності і краси 💯 ❤️❤️❤️ Віра ви розумна і красуня 😇 обожнюю вас 💯"; " так, Віра, ви офігенна! Ви просто вогонь! Ви сильна і тендітна одночасно, ви прекрасні з фільтрами і без, Тому що ви просто класна! І краса ця йде зсередини."; "Ось повністю оброблю твою думку 🤣 я про себе такого ж 🤣 ми Водолії взагалі скромняги ♥ ♥ ️ люблю"; " ви не те що офігенна, ви просто запаморочлива красуня🔥 🔥 🔥"; "віра, твоя фігура шикарна, можна і побільше таких фото.😘 😘 😘 "; "Браво, Віра"; "Віра, ви не офігенна, ви ідеальна! Для такого красивого людини ретуш і не потрібна, люблю вас💖 💖 💖".

Нагадавши, Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією « " у нашій родині завжди…»

Як повідомляла Politeka, 38-річна Брежнєва ненавмисно показала, як "пом'ято" виглядає в звичайному житті: "злетів фільтр".

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