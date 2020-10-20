Співачка Віра Брежнєва рішуче втрутилася у стосунки свого чоловіка Костянтина Меладзе і висхідної зірки Поліни Гагаріної

Як пише Politeka.net, молода виконавиця завоювала славу завдяки хітам від іменитого продюсера "ВІА Гри", проте в 2015 році раптово пішла у вільне плавання. Охоронець Сергій В інтерв'ю виданню "Співрозмовник" заявив, що до цього доклала руку саме Віра Брежнєва.

"У мене тоді було таке враження, що з'явилася Нова Х'юстон, тому що Гагаріна була просто бомба. Вона й зараз бомба, але просто ті пісні, які Костя для неї писав, піднесли її до небес", - поділився він восспомінаніямі. - Я знаю точно, що Віра поставила йому умову: або я, або вона. І Костя з незрозумілих мені причин змушений був розлучитися з Гагаріною".

Сама Поліна також зізналася, що припинила співпрацю з Костянтином Меладзе з ініціативи самого продюсера. Співачка зазначила, що їх спільна робота була дуже плідною.

"Я перестала працювати з Костянтином не по своїй волі. Шалено вдячна за всі пісні, Я захоплююся ним, він геніальний. Він сам сказав мені, що на цьому - все", - поділилася Гагаріна в інтерв'ю на YouTube-шоу " а поговорити?"з Іриною Шихман.

Варто відзначити, що у співпраці з Меладзе Поліна Гагаріна випустила багато популярних пісень, завоювала престижні музичні премії і навіть виступила на "Євробаченні", зайнявши друге місце. Продюсер і співачка розійшлися без скандалів.

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