Російська модель Яна Кошкіна, яка за інформацією ЗМІ нібито крутить роман з Гаріком Харламовим, здивувала змінами в зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з салону краси. Яна зробили селфі, засвітивши оновлені губи. Як пояснила Кошкіна, вона зробила перманентний макіяж губ.

"Я нарешті зважилася на перманентний макіяж губ (на фото губи відразу після процедури з невеликим набряком, потім буде не так яскраво)", - поділилася Яна.

Всього за годину пост Кошкіної зібрав понад 15 тисяч лайків. У коментарях дівчині залишили масу слів підтримки. Не обійшлося і без жорсткої критики. На фото, де Яна сфотографувала свого майстра, шанувальники знайшли схожість між дівчатами.

"Ніякої індивідуальності", " дуже красиво!", "Як бісять такі вареники замість губ, невже не розуміють, що це ппц як негарно!!! Ніякої родзинки!", "Такі всі схожі качечки ви наші!", "Краса вимагає грошей", "Під копірку всі", "фото "Знайди відмінності"! навіщо так вбивати власну індивідуальність! Губи, носи, вії - все однакове», «вона схожа на тебе», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кошкіній і Харламову приписують роман після того, як їх разом бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "дика кішка".

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