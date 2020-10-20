Російська модель Яна Кошкіна, яка за інформацією ЗМІ нібито крутить роман з Гаріком Харламовим, знає, як привернути увагу мужин

Свіжі знімки зірка опублікувала у своєму Особистому Instagram.

Так, фатальна красуня засвітилася перед своїми шанувальниками в спокусливій сукні, зробивши акцент на пишному бюсті, який так і зводить чоловіків.

Для спекотної фотосесії Яна Кошкіна також підібрала чорний шкіряний корсет і стильні черевики, які вміло доповнюють образ моделі.

"Похолодало однак... Нехай ці фото вас трохи зігріють", - підписала Яна Кошкіна нові знімки в своєму особистому мікроблозі.

Шанувальникам припала до душі нова публікація зірки, через що вони засипали "коханку" Гаріка Харламова сотнями лайків і захоплених коментарів.

"Давай зігріємо один одного, гаряча штучка", "Залікова дівчинка", " мені жарко стало", " Побільше б таких теплих фото", "Пори року змінюються, пора труси з начосом одягати", "відразу в жар кинуло"," вогонь", " яночка, спасибі за таку красу! Ви просто дика кішка!) любимо Вас!", "Яна, досить, У мене вже температура до 40 підходить", " Приветик, Яна! Перше фото! Воно каже: Іди малюк до мене, я тебе порву, як Тузик грілку. Хижачка", " а тут мені Яна подобається, а то зазвичай якась занадто нудотна..", "Кішечка", - написали в коментарях.

Раніше ми показували, як Яна Кошкіна стягнула принади фіолетовим бікіні з незвичайними вирізами на плавках. На голову зірка "начепила" плюшеву пов'язку з бантиком рожевого кольору.

Красуня розтягнулася на животі, безсоромно відстовбурчивши сідниці і блиснувши пишним бюстом: спокусливі вигини і округлості так і ваблять милуватися ними.

"Доброго ранку, мої дорогі! Я бажаю вам відмінного настрою!",- написала Кошкіна.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в бікіні показала пружні форми з усіх боків