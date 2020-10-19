Російська модель і актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, вразила гарячим осіннім образом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в екстремально короткій сірій сукні з міні-корсетом і зав'язками на стегнах. Родзинкою вбрання стало глибоке декольте, а хуліганський образ доповнили масивні чорні черевики.

У такому вигляді Яна Кошкіна забралася на кришку скрині в Стародавньому приміщенні. Дівчина високо задерла коліно, блиснувши своїми довгими ногами і пружними стегнами. На одному з фото вона "стрільнула" в камеру поглядом хижачки, погладжуючи коліно, а на іншому задумалася про щось сумне, підперши голову рукою.

"Похолодало однак... Нехай ці фото вас трохи зігріють)", - побажала Яна Кошкіна.

Користувачі соціальної мережі оцінили хижий образ знаменитості і поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Погляд хижої кішки🔥 🔥 🔥"; "Роздрукую і Загорнуся💯"; "Красуня! Ти вогонь 🔥 🔥 🔥 Дай свою долоню😉"; "пори року змінюються, пора труси з начосом одягати"; " спасибі, фотки🔥 🔥 🔥 🔥, відразу в жар кинуло)"; "Яночко, спасибі за таку красу!!! Ви просто дика кішка!!!) любимо Вас!!!"; "Спасибі за ваші ролі і образи!!!) 🔥 👐 👍 ❤ "; "Яно, досить, у мене вже температура до 40 підходить😀😀😀👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥"; "А тут мені Яна подобається, а то зазвичай якась занадто нудотна...😂🔥".

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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