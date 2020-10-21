Дві відомі світські левиці Кім Кардашьян і Періс Хілтон з'явилися разом в магазині

Обидві красуні в стильних велюрових костюмах були помічені біля прилавків зі шкідливою їжею, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що Періс і Кім дружать ще до початку зйомок про сімейство Кардашьян. У той час про темноволосу красуню ніхто і не чув, а ось блондинка "в шоколаді" навпаки була дуже популярна.

Після того як Кім стала відомою на весь світ і кумиром мільйонів, вона зізналася, що зобов'язана Періс за "розкрутку" імені.

Однак, за чутками, кар'єра Кардашьян, що виросла, стала каменем спотикання між нею і Хілтон. Нібито блондинка припинила спілкування з подругою через заздрість, адже її популярність котилася вниз. Однак Періс з часом змирилася з таким станом речей і відновила спілкування з Кім.

Тепер обидві моделі все частіше з'являються удвох і публікують відповідні кадри на своїх сторінках в мережі.

Так, дві красуні вбралися в нові велюрові костюми. Топ світлого кольору на Періс відкривав види на її пружний животик, а сірі штани на Кім - відмінно підкреслили стегна.

Завершили образ двох "левиць" стильні аксесуари, зокрема окуляри.

За годину пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки захоплювалися обома красунями, а й засипали Кім Кардашьян привітаннями з днем народження, адже 21 жовтня вона відзначає 40 років.

"Королеви", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Періс Хілтон і Кім Кардашьян відображені на підземній стоянці. Судячи з усього, вони тільки що вийшли з машини і зараз направляються на якийсь світський захід.

Нагадавши, Кім Кардашьян обтягнула шовкові " диньки "тісною білизною:"Палка красуня".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці: найкращий ракурс.

Також Politeka писала, що апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.