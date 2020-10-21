Гарік Харламов засвітив невідому жінку, яка наводить порядки в його будинку, а також показав, як розбирається з шахраями

Відомий російський шоумен, який цього літа оголосив, що розлучається з актрисою Христиною Асмус, поділився кумедним відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Гарік показав, як спілкується по телефону з шахраєм, який всіляко намагається вивідати його дані. При цьому артист як може тягне час, тим самим дратуючи свого співрозмовника.

Цікаво, що на задньому плані можна помітити жінку, яка ходить по будинку, як ні в чому не бувало. Під час розмови з шахраєм Харламов також згадує, що сам він не пере: "Я не перу, пере Галина". У коментарях до посту тут же припустили, що загадкова жінка і є та сама Галина. Її особистість викликала великий резонанс в мережі.

В кінці відео рука дівчини тягнеться до телефону, по якому Харламов тільки що говорив з шахраєм.

У мережі бурхливо обговорюють відео і особистість тієї самої "Галини". Деяким здалося, що її голос схожий на голос блогерки Яни Кошкіної, якій приписують роман з шоуменом.

"Що, блін як, по голосу відразу можна тебе дізнатися, що за люди там" працюють", "а що це у вас за Галина пере? і ходить ззаду вас", "на голос Яни Кошкіної схоже", "а хто це, хто там ходить?", "Такий класний і простий Гарік посміялася від душі", - пишуть люди.

Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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