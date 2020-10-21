Багато зірок регулярно балують шанувальників відвертими кадрами в сміливих нарядах, купальниках і навіть зовсім без одягу

Politeka.net зібрала найгарячіші фото знаменитих красунь в мокрих майках, футболках і кофтинках.

Українська співачка Тіна Кароль засвітилася в мокрій майці на зйомках кліпу "Вабити". Красуня плавала в басейні, після чого спокусливо вистрибувала з нього.

Даша Астаф'єва ніколи не соромилася оголюватися перед камерою. Під час прямого ефіру з Олею Поляковою зірки влаштували справжнє змагання мокрих майок. Красуні зняли білизну, намочили одяг і засвітили свої принади на камеру.

Настя Каменських нещодавно теж поділилася пікантним кадром в мокрому білому боді. Груди співачка завбачливо прикрила своїм логотипом.

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила не відставати від колег і теж сфотографувалася в мокрій футболці.

Інста-модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, одного разу показала свої принади у всій красі, намочивши білу футболку в морі.

Любить епатувати публіку і молода дружина Олександра Цекало, художниця Дарина Ервін. Нещодавно вона влаштувала гарячу фотосесію у ванній і показала, чим спокусила продюсера.

Нагадавши, як Кароль, Лобода, Асмус, Заворотнюк та інші зірки виглядали під час вагітності: рідкісні фото.

Як повідомляла Politeka, Каменських вразила стегнами в білому бікіні, не стрималася навіть Нікітюк.

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