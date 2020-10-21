Многие звезды регулярно балуют поклонников откровенными кадрами в смелых нарядах, купальниках и даже совсем без одежды

Politeka.net собрала самые горячие фото знаменитых красоток в мокрых майках, футболках и кофточках.

Украинская певица Тина Кароль засветилась в мокрой майке на съемках клипа "Вабити". Красотка плавала в бассейне, после чего соблазнительно выпрыгивала из него.

Даша Астафьева никогда не стеснялась обнажаться перед камерой. Во время прямого эфира с Олей Поляковой звезды устроили настоящее соревнование мокрых маек. Красотки сняли белье, намочили одежду и засветили свои прелести на камеру.

Настя Каменских недавно тоже поделилась пикантным кадром в мокром белом боди. Грудь певица предусмотрительно прикрыла своим логотипом.

Телеведущая Леся Никитюк решила не отставать от коллег и тоже сфотографировалась в мокрой футболке.

Инста-модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, однажды показала свои прелести во всей красе, намочив белую футболку в море.

Любит эпатировать публику и молодая жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин. Недавно она устроила горячую фотосессию в ванной и показала, чем соблазнила продюсера.

Напомним, как Кароль, Лобода, Асмус, Заворотнюк и другие звезды выглядели во время беременности: редкие фото.

Как сообщала Politeka, Каменских впечатлила бедрами в белом бикини, не сдержалась даже Никитюк.

Также Politeka писала, что Лобода, Каменских, Астафьева и другие звезды в черных кружевах показали эталон соблазна.