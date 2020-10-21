Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, посвітила соковитою фігурою в оригінальному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Квітко, на якому вона показала всі свої принади у всій красі.

Дівчина насолоджувалася гарною погодою на пляжі. На ній був чорний купальник, який прикрив тільки найінтимніше, але відкрив погляду шанувальників пишні форми. Красуня стояла на колінах, виставивши напоказ свою "п'яту точку". Її великі груди ледве трималася тонкими смужками тканини. Квітко спеціально повернулася боком, щоб показати свій бюст у вигідному світлі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко показала ідеальне тіло в шовковій міні-сукні. Дівчина подражнила пишним бюстом, який визирав з глибокого декольте. Неосяжні принади привертали погляд, чого, мабуть, і домагалася зірка. Крім цього, увагу привернула довжина міні, яка була вельми відвертою. Стрункі ніжки красувалися в стильних босоніжках.

Як відомо, Анастасія Квітко родом з Росії. Вона починала свою кар'єру моделі в Москві, після чого переїхала в США, де попит на такі фігури, як у неї, набагато вище. Дівчина збирає величезну аудиторію за рахунок своїх пишних форм.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко в ультра-короткому вбранні підкорила ніжністю і глибиною декольте: "розкіш і любов".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко пустотливо потрясла достоїнствами у вузькій сукні:"вам все маленьке".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко упакувала розкішну красу у вузьку маєчку:"Божественна малишка".