Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала пишний бюст у крихітній сукні

Модель щовечора намагається проводити яскраво і показує кращі моменти проведення часу в своїх Сторі, при цьому дівчина намагається привертати увагу своїми нарядами. Так як вона рекламує одяг, то не соромиться показати себе в досить відкритих образах.

Цей раз не був винятком, модель приміряла крихітну сіру сукню в білу клітинку і посвітила бюстом у звичній манері завдяки досить глибокому декольте.

Образ молодої блондинки доповнили масивні сережки з камінням, а також трендовий годинник. При цьому найбільше виділялися груди Насті, ледь прихована тоненькою тканиною.

"Просто вражаєш, детака💏 💔; волосся Прифотошопилися до талії👌; така тоненька і з такими формами😍 😍; спасибі вам, що ви є !!!!!!! ❤ ️ 👏 👏 👏 👏 👏 ; У тебе просто нереальний бюст, дитинко; сенсаційно чудово😍 🌷 😘; на тобі все здається маленьким; абсолютно чудово😍 😍; ефектна досконалість; така велика дитина; милі груди замалі .... 😍 😍 😍 😘 ; Ви дуже красиві-Я посилаю вам великий поцілунок і теплі обійми».

Раніше ми також писали, що найчастіше Квітко з'являється на фото саме в бікіні або мереживній білизні, більш скромні образи іноді викликають навіть більший ажіотаж, так як шанувальникам просто незвично бачити модель в стриманому вигляді.

На одному з таких фото вона позує в чорній тісній кофті з досить глибоким декольте, ледь витримує форми знаменитості, а також досить короткій спідниці, що насилу натягнута на стегна. Втім, настільки обтягуючий одяг Насті явно подобається.

Ось як реагують фанати моделі:

"Ти мій улюблений жіночий стиль 😍 ти мені подобаєшся, дитина 😘; розкіш і любов🌸 🖤 🌸; це занадто красиво; мені подобається такий розкішний вигин🔥 👏; хто знав, що така краса може існувати. Цей світ ніколи не дивує мене; я вважаю за краще бути блондинкою ... І, до речі, ти ніколи не знімаєш Селфі??; спереду красуня але ззаду краще б і не бачити".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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