Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала розкішний образ у чорній кофті
Настя не бентежиться свого тіла, а тому завжди публікує сміливі Селфі в Instagram без найменшого збентеження. Дівчина завжди хапається формами в досить стильному одязі, при цьому ніколи не приховує ні бюст шостого розміру, ні стегна значних обсягів.
Оскільки найчастіше Квітко з'являється на фото саме в бікіні або мереживній білизні, більш скромні образи іноді викликають навіть більший ажіотаж, так як шанувальникам просто незвично бачити модель в стриманому вигляді.
На одному з таких фото вона позує в чорній тісній кофті з досить глибоким декольте, ледь витримує форми знаменитості, а також досить короткій спідниці, що насилу натягнута на стегна. Втім, настільки обтягуючий одяг Насті явно подобається.
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Ось як реагують фанати моделі:
"Ти мій улюблений жіночий стиль 😍 ти мені подобаєшся, дитина 😘; розкіш і любов🌸 🖤 🌸; це занадто красиво; мені подобається такий розкішний вигин🔥 👏; кажуть, що Діснейленд-найщасливіше місце на землі. Ну мабуть вони ніколи не стояли поруч з тобою; навіщо себе так фотошопити? Госпаді Боже; хто знав, що така краса може існувати. Цей світ ніколи не дивує мене; я вважаю за краще бути блондинкою ... І, до речі, ти ніколи не знімаєш Селфі??; спереду красуня але ззаду краще б і не бачити".
Ми також писали, що Анастасія вміє дивувати завдяки стильним образам, які приміряє для модних зйомок. Дівчина може похвалитися досить яскравою зовнішністю, тому не обділена компліментами. Так, наприклад, на спекотному фото в купальнику з трендовим леопардовим принтом цього року Квітко показала всю розкіш своїх форм.
З шостим розміром бюста навіть скромний наряд може виявитися відвертим, а в даному бікіні з відкритим дизайном дівчина виглядала дуже пікантно. Вся справа в тому, що сам бюст Анастасії приховати не вдалося і той просто «вискочив» з тонкої тканини ліфа внизу. Втім, Настя позувала так, ніби це задумано і настільки відкритий вигляд зовсім її не бентежить.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
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