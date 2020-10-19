Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала розкішний образ у чорній кофті

Настя не бентежиться свого тіла, а тому завжди публікує сміливі Селфі в Instagram без найменшого збентеження. Дівчина завжди хапається формами в досить стильному одязі, при цьому ніколи не приховує ні бюст шостого розміру, ні стегна значних обсягів.

Оскільки найчастіше Квітко з'являється на фото саме в бікіні або мереживній білизні, більш скромні образи іноді викликають навіть більший ажіотаж, так як шанувальникам просто незвично бачити модель в стриманому вигляді.

На одному з таких фото вона позує в чорній тісній кофті з досить глибоким декольте, ледь витримує форми знаменитості, а також досить короткій спідниці, що насилу натягнута на стегна. Втім, настільки обтягуючий одяг Насті явно подобається.

Ось як реагують фанати моделі:

"Ти мій улюблений жіночий стиль 😍 ти мені подобаєшся, дитина 😘; розкіш і любов🌸 🖤 🌸; це занадто красиво; мені подобається такий розкішний вигин🔥 👏; кажуть, що Діснейленд-найщасливіше місце на землі. Ну мабуть вони ніколи не стояли поруч з тобою; навіщо себе так фотошопити? Госпаді Боже; хто знав, що така краса може існувати. Цей світ ніколи не дивує мене; я вважаю за краще бути блондинкою ... І, до речі, ти ніколи не знімаєш Селфі??; спереду красуня але ззаду краще б і не бачити".