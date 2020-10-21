Чоловікам часто подобається певний типаж жінок, тому їхні кохані дуже схожі одна на одну.

А іноді нові жінки в житті чоловіка є практично двійниками їх колишніх дружин і подруг. Це не рідкість і серед зірок. Politeka.net зібрала показові фото "заміни" для Ані Лорак, Наташі Корольової та Анастасії Заворотнюк.

Нещодавно екс-чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу показав світу свою нову кохану - київську візажистку Лілію. Нова пасія Мурата дуже схожа на Лорак: вона мініатюрна, у неї темне волосся і схожі риси обличчя.

Десять років тому всі таблоїди гуділи про те, що Ігор Ніколаєв не зміг забути Наташу Корольову після розставання і замінив її "двійником" — співачкою Юлією Проскуряковою. Незважаючи на злі язики, Ніколаєв і Проскурякова досі разом, пара виховує спільну дочку. Але той факт, що Юлія сильно схожа на Наташу, приховати важко.

Російський актор Сергій Жигунов, у якого були серйозні стосунки з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк, нещодавно почав зустрічатися з Вікторією Ворожбит. Зовні Вікторія - справжня копія популярної актриси.

Нагадавши, як Кароль, Лобода, Асмус, Заворотнюк та інші зірки виглядали під час вагітності: рідкісні фото.

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