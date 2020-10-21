Христина Асмус показала підрослу дочку від Гаріка Харламова і розповіла, де живе дівчинка, поки вона хворіє

Не так давно знаменита російська актриса, яка цього літа вирішила розлучитися з шоуменом Харламовим, оголосила, що заразилася китайським вірусом. У своєму Instagram Асмус розповіла, як хвороба вплинула на її спілкування з дочкою, передає Politeka.net.

"Для тих, хто так несамовито хвилюється з ким дитина. Ми живемо разом, само собою. Куди вона від мене? Просто я ізолювалася в кімнаті. І бачу її на відстані, надягаючи повне обмундирування. А уроки робимо по відеозв'язку)) Дочка, звичайно, теж на ізоляції, як контактний. Але ми часто робимо тести і у неї всі негативні", - розповіла Асмус.

Вона також поділилася новою фотографією дочки, на якій дівчинка позує з легкою посмішкою.

Шанувальники актриси тут же почали обговорювати її новий пост.

"Дивно, як схожа на вас і на Гаріка одночасно", "на цьому фото так схожа на Вас, Христина!", "Як на вас обох доча схожа і від мами і від тата. Гарненька і мила як мама, спритна і пустотлива як тато і не кажучи про зовнішність", "на маму схожа", "як молодша сестричка", "Харламов в молодості", " а хто її годує?",- пишуть люди.

Нагадаємо, після слів Христини Асмус про маленьку зарплату Садальський розкрив секрети заробітку: "повинно бути дві мавпи".

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