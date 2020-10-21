Российские актеры высказались после скандального признания Кристины Асмус о низкой зарплате в театрах

Как передает Politeka.net, Станислав Садальский подтвердил, что немногие артисты получают большие деньги за работу на театральной сцене. Гонорары зависят в первую очередь от популярность среди зрителей, цитирует слова звезды издание "Телепрограмма".

Станислав Садальский удивился, что его коллеги такая маленькая зарплата в театре. Он объяснил, как оценивают профессиональных актеров:

"Может она там служит на четверть ставки?! Я работаю в театральной антрепризе. У нас вот зависит от зрителей зарплата".

Знаменитость сравнил современный театр с зоопарком, куда люди приходят посмотреть на диковинки. По его словам, в каждой постановке должно участвовать хотя бы два именитых актера, чтобы люди охотно покупали билеты.

"Единицы зарабатывают хорошие деньги. Ходят сегодня на известных актеров. Спрашивают зрители всегда: «Обезьяны в спектакле есть?». Сейчас в постановке должно быть минимум две обезьяны, на которых смотрят", - рассказал Станислав Садальский. - Сегодня кого танцуют, того и снимают".

Звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс подтвердила, что многие артиты театра не могут похвастаться большими заработками. Сама она работает с продюсерами на особых условиях с заранее оговоренным гонораром.

"Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая", - сообщила Бледанс.

Ранее Кристина Асмус, которая рассталась с шоуменом Гариком Харламовым, рассказала, что ее зарплата в театре составляет меньше 22 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен). Несмотря на скромный заработок, уходить она не намерена.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.