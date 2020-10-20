Российская актриса Кристина Асмус решила пооткровенничать со своими многочисленными поклонниками

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, звезда фильма "Текст", которая сейчас разводится с Гариком Харламовым и которая борется с китайским вирусом, предложила фанатам задать ей вопросы.

"Помимо ответов на ваши вопросы, у меня сейчас появилось время много смотреть. Напишите, пожалуйста, список фильмов и сериалов, про которые вы бы сказали «обязательно к просмотру»! И художественные, и документалки", - написала Кристина Асмус в Instagram.

Фанаты активно начали интересоваться личной жизнью Асмус, спрашивая о возможном пополнении в семье и о том, планирует ли она завершать карьеру актрисы.

И один из поклонников решил поинтересоваться, вставные ли у популярной актрисы зубы.

Кристина Асмус откровенно призналась, что у нее все "свои" зубы, кроме одного переднего. В качестве доказательства, актриса решила опубликовать курьезный снимок, на котором виден "нюанс" в улыбке звезды.

"У вас очень красивое платье", "Заберите кто-нибудь на море", "Вы супер", "Отлично выглядите", - написали некоторые фанаты в комментариях под публикацией Кристины Асмус.

Но были и такие фанаты, которые решили поиздеваться над Кристиной Асмус, предлагая ей посмотреть фильм "Текст" и сериал "Гусары", в котором главную роль исполнил Гарик Харламов.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.