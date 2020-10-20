Российская актриса Кристина Асмус решила пооткровенничать со своими многочисленными поклонниками
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, звезда фильма "Текст", которая сейчас разводится с Гариком Харламовым и которая борется с китайским вирусом, предложила фанатам задать ей вопросы.
"Помимо ответов на ваши вопросы, у меня сейчас появилось время много смотреть. Напишите, пожалуйста, список фильмов и сериалов, про которые вы бы сказали «обязательно к просмотру»! И художественные, и документалки", - написала Кристина Асмус в Instagram.
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Фанаты активно начали интересоваться личной жизнью Асмус, спрашивая о возможном пополнении в семье и о том, планирует ли она завершать карьеру актрисы.
И один из поклонников решил поинтересоваться, вставные ли у популярной актрисы зубы.
Кристина Асмус откровенно призналась, что у нее все "свои" зубы, кроме одного переднего. В качестве доказательства, актриса решила опубликовать курьезный снимок, на котором виден "нюанс" в улыбке звезды.
"У вас очень красивое платье", "Заберите кто-нибудь на море", "Вы супер", "Отлично выглядите", - написали некоторые фанаты в комментариях под публикацией Кристины Асмус.
Но были и такие фанаты, которые решили поиздеваться над Кристиной Асмус, предлагая ей посмотреть фильм "Текст" и сериал "Гусары", в котором главную роль исполнил Гарик Харламов.
Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.
Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.
Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.