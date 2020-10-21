Російська співачка Алла Пугачова здивувала незвично яскравим образом на концерті

Як повідомляє Politeka.net, архівне фото з'явилося на фан-сторінці зірки. Вона була одягнена в пишну червону спідницю, яка більше нагадувала наряд клоунеси, ніж костюм співачки. На ногах у артистки красувалися чорні кеди, а голову прикрашала незвичайний чорний капелюшок. Копиця волосся визирала з-під головного убору.

"Пам'ятаєте у Алли Борисівни Пугачової "мільйон, мільйон, мільйон червоних троянд..."? А ви не замислювалися, мільйон троянд-це скільки?",- підписали автори аккаунта фото, запропонувавши свої розрахунки.

Шанувальники порахували, що такий букет буде коштувати не менше 108 млн рублів (приблизно 40 млн гривень), важити 60 тонн. Для доставки букета з пісні Пугачової знадобиться приблизно три фури місткістю 20 тонн. Щоб розкласти всі ці квіти, знадобиться площа приблизно 6000 кв. м.

"До речі, примадонна не особливо любить троянди. А ви знаєте улюблені квіти Алли Пугачової?",- додали фанати.

Варто відзначити, що шанувальники прийшли в захват від таких підрахунків, зазначивши, що ніколи не замислювалися про пісню з такого боку.

"Думаю, що примадонна полюбляє польові квіти", «так цікаві підрахунки. Мільйон троянд це дійсно дуже багато як я і думала», «Ого, ви тут влаштували. Хто так любить математику?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Пугачова зухвало оголила плече, наплювавши на вік:"Бунтар, всім ворогам на зло".

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