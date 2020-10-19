Алла Пугачова вразила молодим видом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок опублікували знімок, який викликав фурор. (Щоб подивитися-просколльте вниз)
На знімку зображена сміється Примадонна з кучерявою укладанням і яскравим макіяжем. Спокусливий чорне вбрання додає образу пікантності, оголюючи плече.
У мережі Пугачову засипали компліментами після такого вражаючого знімка. У коментарях навіть відзначили, що Галкіну варто хвилюватися, оскільки таку красуню можуть і відвести.
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"Зірка Зірочка звездище, найшикарніша жінка Росії", "слів немає, Алла прекрасна, ЧУДОВА❤️❤️❤️😍😍🔥🔥🔥», «Королева краси", " Аллочка, ви ще молода жінка. Щастя вам і побільше радощів, і головне здоров'я», «чудова», «дівчина скільки вам років? Дуже красиво і шалено чарівно!!! Так тримати? Чоловік поруч повинен стояти, а то відведуть дівчину прямо на очах" « " яка принадність перед нами!!! Ти чудова, краса ти наша!❤ ️ 👏 👏 » , «До чого чудова!!!! Браво, Алла Борисівна!», "Бунтар, усім ворогам на зло", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".
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