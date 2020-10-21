Российская певица Алла Пугачева удивила необычно ярким образом на концерте

Как сообщает Politeka.net, архивное фото появилось на фан-страничке звезды. Она была одета в пышную красную юбку, которая больше напоминала наряд клоунессы, чем костюм певицы. На ногах у артистки красовались черные кеды, а голову украшала необычная черная шляпка. Копна волос выглядывала из-под головного убора.

«Помните у Аллы Борисовны Пугачевой "Миллион, миллион, миллион алых роз..."? А вы не задумывались, миллион роз - это сколько?», - подписали авторы аккаунта фото, предложив свои расчеты.

Поклонники посчитали, что такой букет будет стоить не менее 108 млн рублей (примерно 40 млн гривен), весить 60 тонн. Для доставки букета из песни Пугачевой понадобится примерно три фуры вместительностью 20 тонн. Чтобы разложить все эти цветы, понадобится площадь примерно 6000 кв. м.

«Кстати, Примадонна не особо любит розы. А вы знаете любимые цветы Аллы Пугачевой?», - добавили фанаты.

Стоит отметить, что поклонники пришли в восторг от таких подсчетов, отметив, что никогда не задумывались о песне с такой стороны.

«Думаю, что примадонна предпочитает полевые цветы», «Да интересные подсчеты. Миллион роз это действительно очень много как я и думала», «Ого, вы тут устроили. Кто так любит математику?», - пишут люди.

Напомним, что Пугачева дерзко оголила плечико, наплевав на возраст: "Бунтарь, всем врагам назло".

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