Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", показала довжину своїх струнких ніжок

Зірка регулярно балує своїх шанувальників спекотними фотографіями, на яких демонструє завидні частини тіла, пише Politeka.net.

Цього разу Леоніла постала в наряді схожому на боді, зверху надівши синю куртку.

Красуня позувала в босоніжках на довгих шпильках, забравшись на стіл. Ремінець взуття обвив струнку ніжку, підкресливши її красу.

Леоніла нагнулася, виставивши назад свій пружний "горішок". При цьому не можна не відзначити ідеальність шкіри - вона гладка і здавалася шовковистою.

Модель забрала довге волосся в хвостик, а ширина її очей була підкреслена чорними тінями.

У руці модель тримала келих з напоєм, можливо, алкогольним.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Классс!! 😍 😍 😍 ", "Лео ти агонь❤️❤️❤️"," та ну на😍", " екстремальна сексуальність👌 🏿", " найсексуальніші ноги🔥", " шалені Духи ! Прекрасна ти!", "Чудовий погляд ... люблю тебе, ти прекрасна королева, чарівна, зачаровує поглядом ... 💟💟💙💙❤❤💚🌷🌷👸👸👸👍👍", "Як красиво", " ти просто сексуальна бомба уповільненої дії😍😍❤️❤️😘", "дуже гаряча", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в червоній спідниці і топі. Низ не приховав трусиків Леоніли, а верх стиснув груди так, що вона прямо вилізла знизу. Дівчина сиділа на стільці і розставила ноги. Гузь доповнила образ босоніжками на підборах, а волосся зібрала в косу.

Користувачі мережі мало не зійшли з розуму від краси знаменитості.

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