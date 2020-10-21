Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", показала длину своих стройных ножек
Звезда регулярно балует своих поклонников жаркими фотографиями, на которых демонстрирует завидные части тела, пишет Politeka.net.
В этот раз Леонила предстала в наряде похожем на боди, сверху надев синюю куртку.
Красотка позировала в босоножках на длинных шпильках, забравшись на стол. Ремешок обуви обвил стройную ножку, подчеркнув ее красоту.
Леонила нагнулась, выставив назад свой упругий "орешек. При это нельзя не отметить идеальность кожи - она гладкая и казалась шелковистой.
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Модель забрала длинные волосы в хвостик, а ширина ее глаз была подчеркнута черными тенями.
В руке модель держала бокал с напитком, возможно, алкогольным.
За час пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.
"Классс!! 😍😍😍", "Лео ты агонь❤️❤️❤️", "Та ну на😍", "Экстремальная сексуальность 👌🏿", "самые сексуальные ноги 🔥", "Обалденные духи ! Прекрасная ты!", "Замечательный взгляд ... люблю тебя, ты прекрасная королева, волшебная, завораживающая взглядом ... 💟💟💙💙❤❤💚🌷🌷👸👸👸👍👍", "Как красивооо", "Ты просто сексуальная бомба замедленного действия😍😍❤️❤️😘", "Очень горячая", - написали пользователи сети.
Напомним, Леонила Гузь позировала в красной юбке и топе. Низ не скрыл трусиков Леонилы, а верх сжал грудь так, что она прямо вылезла снизу. Девушка сидела на стуле и расставила ноги. Гузь дополнила образ босоножками на каблуке, а волосы собрала в косу.
Пользователи сети чуть ли не сошли с ума от красоты знаменитости.
Напомним, "мисс Украина" Гузь забыла про белье, раздразнив упругими прелестями
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