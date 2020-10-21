Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", показала длину своих стройных ножек

Звезда регулярно балует своих поклонников жаркими фотографиями, на которых демонстрирует завидные части тела, пишет Politeka.net.

В этот раз Леонила предстала в наряде похожем на боди, сверху надев синюю куртку. 

Красотка позировала в босоножках на длинных шпильках, забравшись на стол. Ремешок обуви обвил стройную ножку, подчеркнув ее красоту. 

Леонила нагнулась, выставив назад свой упругий "орешек. При это нельзя не отметить идеальность кожи - она гладкая и казалась шелковистой. 

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Модель забрала длинные волосы в хвостик, а ширина ее глаз была подчеркнута черными тенями. 

В руке модель держала бокал с напитком, возможно, алкогольным. 

За час пост собрал более 1500 лайков и много комментариев. 

"Классс!! 😍😍😍", "Лео ты агонь❤️❤️❤️", "Та ну на😍", "Экстремальная сексуальность 👌🏿", "самые сексуальные ноги 🔥", "Обалденные духи ! Прекрасная ты!", "Замечательный взгляд ... люблю тебя, ты прекрасная королева, волшебная, завораживающая взглядом ... 💟💟💙💙❤❤💚🌷🌷👸👸👸👍👍", "Как красивооо", "Ты просто сексуальная бомба замедленного действия😍😍❤️❤️😘", "Очень горячая", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Леонила Гузь позировала в красной юбке и топе. Низ не скрыл трусиков Леонилы, а верх сжал грудь так, что она прямо вылезла снизу. Девушка сидела на стуле и расставила ноги. Гузь дополнила образ босоножками на каблуке, а волосы собрала в косу. 

Пользователи сети чуть ли не сошли с ума от красоты знаменитости. 

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