Хто сильно погладшав, а хто продовжував виступати й на останніх місяцях

Багато знаменитостей намагаються якомога довше приховувати свою вагітність і ховатися від публіки, інші ж, навпаки, виставляють своє щастя напоказ.

Politeka.net згадала, як виглядали популярні артистки під час вагітності.

Скандальна актриса Христина Асмус, як відомо, завагітніла від коміка Гаріка Харламова, коли він ще не встиг розлучитися зі своєю першою дружиною. На той момент він якраз перебував у шлюборозлучному процесі.

Українська співачка Тіна Кароль під час вагітності продовжувала виступати на сцені і навіть зважилася на пікантну фотосесію.

Дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва дуже погладшала за час першої вагітності. Після цього жінка взяла себе в руки, і другу вагітність пережила з меншим "збитком" для фігури.

Світлана Лобода під час вагітності вибирала дуже ефектні вбрання, які підкреслювали її животик. Співачка навіть знялася в кліпі на останніх місяцях вагітності.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк під час вагітності продовжувала відвідувати публічні заходи. При цьому актриса вибирала вбрання, які максимально приховували її животик.

А ось співачка Джамала свою вагітність переживала із задоволенням і регулярно ділилася з шанувальниками яскравими фото.

Нагадавши, над хворою і беззубою Христиною Асмус жорстко поглумилися, без Харламова не обійшлося.

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