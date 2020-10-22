Курс валют порадує українців тимчасовим зміцненням гривні по відношенню до "зелених"

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, 22 жовтня гривня здивує різким стрибком.

Так, згідно з даними НБУ, 1 долар у четвер можна буде купити за 28,27 гривень, в той час, як днем раніше його продавали за 28,37 гривень. Таким чином, всього за один день «зелені» втратили 10 копійок в ціні.

Євро, на відміну від долара, не збирається падати. За день європейська валюта зміцніє на 3 копійки і буде продаватися по 33,53 гривні за 1 одиницю.

Раніше з посиланням на "Обозреватель" ми писали, що після місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня, курс може скакнути до 28,5 гривень, тому для продажу валюти зараз не найкращий час.

На думку фінансового експерта Єгора Комова, не варто здавати валюту, а ось запасатися доларами і євро можна. При цьому, аналітик не радить купувати валюту великими сумами.

"Купувати потрібно рівними порціями, краще в середині місяця", - пояснив Комов.

Аналітик додав, що ситуація з валютою на даний момент залежить від політичної ситуації в країні.

Нагадаємо, що у Зеленського розкрили, що чекає українську економіку, цифри від МВФ виявилися невірними: «падіння ВВП не більше...».

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