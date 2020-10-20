В Офісі президента поділилися власним прогнозом щодо економічної ситуації в Україні, не погодившись з цифрами МВФ

Так, Заступник Голови ОП Юлія Ковалів у ефірі "Свободи слова" висловила незгоду з прогнозом Міжнародного валютного фонду, згідно з яким ВВП України цього року чекає падіння на 7%. За її словами, ця цифра складе не більше 4,8%.

"Хочу нагадати, що ще в квітні МВФ давав дещо гірше прогноз для України. Якщо ми подивимося на статистику останніх п'яти років, МВФ в більшості випадків досить песимістично оцінює темпи зростання економіки. Насправді, цього року, за оцінками Міністерства економіки, те, що стало основою макроекономічного прогнозу для підготовки бюджету, ми оцінюємо, що падіння ВВП буде не більше, ніж 4,8%", - заявила представник ОП.

Варто відзначити, що вже в червні МВФ прогнозував падіння українського ВВП на 8,2%, проте пізніше поліпшив свій прогноз. Також були підвищені очікування зростання української економіки на 2021 рік – з 1,1% до 3%. Крім того, МВФ очікує, що в 2025 році ВВП України зросте на 4%.

Додамо, в новому огляді МВФ «перспективи світової економіки» повідомляється, що курс гривні до долара в 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$.

Так, за даними Фонду, номінальний ВВП на одного українця в поточному році складе $3,425 тисяч, в той час як за паритетом купівельної спроможності — $12,710 тисяч.

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