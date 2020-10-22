Курс валют порадует украинцев временным укреплением гривны по отношению к «зеленым»

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, 22 октября гривна удивит резким скачком.

Так, согласно данным НБУ, 1 доллар в четверг можно будет купить за 28,27 гривен, в то время, как днем раньше его продавали за 28,37 гривен. Таким образом, всего за один день «зеленые» потеряли 10 копеек в цене.

Евро, в отличие от доллара, не собирается падать. За день европейская валюта окрепнет на 3 копейки и будет продаваться по 33,53 гривны за 1 единицу.

Ранее со ссылкой на «Обозреватель» мы писали, что после местных выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, курс может скакнуть до 28,5 гривен, поэтому для продажи валюты сейчас не лучшее время.

По мнению финансового эксперта Егора Комова, не стоит сдавать валюту, а вот запасаться долларами и евро можно. При этом, аналитик не советует покупать валюту большими суммами.

«Покупать нужно равными порциями, лучше в середине месяца», - объяснил Комов.

Аналитик добавил, что ситуация с валютой на данный момент зависит от политической ситуации в стране.

Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».

Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".

Также Politeka писала, что доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам.