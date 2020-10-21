Курс долара в Україні може досягти 28,5 гривень вже в найближчі тижні
Як повідомляє Politeka, посилаючись на Обозреватель, такий прогноз озвучив фінансовий експерт Єгор Комов.
На його думку, сьогодні - не найкращий час для продажу валюти, а якщо долари або євро треба купувати, то краще робити це нечасто (раз на тиждень, не більше) і невеликими сумами.
"Якщо немає необхідності, я б не радив продавати зараз долари. Для покупки завжди діє одне і те ж правило: купувати потрібно рівними порціями, краще в середині місяця", – радить аналітик.
Комов вважає, що на сьогоднішній день ситуація з валютою залежить від політичної ситуації в Україні і від зовнішніх факторів, тому великі суми валюти за один раз обмінювати небажано.
Шоптенко з "Танців з зірками" приголомшила своїм діагнозом: "У животі з'являється..."
Маркл і Гаррі жорстко відшили Єлизавету II, спливли скандальні деталі: "Меган вже щосили готується..."
"Ви самі себе принижуєте": Корольову жорстко поставили на місце після випаду в бік Собчак, Ревви і Меладзе
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
Нагадаємо, Нацбанк на середу, 21 жовтня встановив нові курси гривні по відношенню до валют. Так, офіційний курс долара до гривні знизився вперше після зростання протягом тижня. А офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки.
НБУ встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США-2837,07 гривень (-0,0055 грн)
- 100 євро - 3350,44 гривень (+0,0701 грн).
Раніше ми писали, що аналітики дали прогноз про те, що курс в жовтні буде плавно підвищуватися. Через тиждень прогнозується вартість американської валюти в розмірі 28,5 грн/дол на міжбанку, а готівковий долар в банках – до 28,6 грн/дол.
Також в більш тривалій перспективі девальвація гривні буде відбуватися не так істотно, як передбачалося раніше.
Аналітик Максим Орищак підкреслив, що подорожчання долара буде відбуватися плавно через слабкість банківського сектора, а значить потенційний відтік коштів з рахунків фізичних осіб; і в результаті складних відносин України з партнерами на тлі пандемії.
На думку експертів, зараз Долар в Україні знаходиться в "зоні невизначеності", і тренд до девальвації української валюти ще не закінчився.
Нагадаємо, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют
Як Politeka писала, українців добили новими даними по прожитковому мінімуму, є тільки один вихід: "близько 75 доларів...»
Також Politeka повідомляла, що долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею