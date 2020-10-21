Курс долара в Україні може досягти 28,5 гривень вже в найближчі тижні

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Обозреватель, такий прогноз озвучив фінансовий експерт Єгор Комов.

На його думку, сьогодні - не найкращий час для продажу валюти, а якщо долари або євро треба купувати, то краще робити це нечасто (раз на тиждень, не більше) і невеликими сумами.

"Якщо немає необхідності, я б не радив продавати зараз долари. Для покупки завжди діє одне і те ж правило: купувати потрібно рівними порціями, краще в середині місяця", – радить аналітик.

Комов вважає, що на сьогоднішній день ситуація з валютою залежить від політичної ситуації в Україні і від зовнішніх факторів, тому великі суми валюти за один раз обмінювати небажано.

Нагадаємо, Нацбанк на середу, 21 жовтня встановив нові курси гривні по відношенню до валют. Так, офіційний курс долара до гривні знизився вперше після зростання протягом тижня. А офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки.

НБУ встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США-2837,07 гривень (-0,0055 грн)

- 100 євро - 3350,44 гривень (+0,0701 грн).

Раніше ми писали, що аналітики дали прогноз про те, що курс в жовтні буде плавно підвищуватися. Через тиждень прогнозується вартість американської валюти в розмірі 28,5 грн/дол на міжбанку, а готівковий долар в банках – до 28,6 грн/дол.

Також в більш тривалій перспективі девальвація гривні буде відбуватися не так істотно, як передбачалося раніше.

Аналітик Максим Орищак підкреслив, що подорожчання долара буде відбуватися плавно через слабкість банківського сектора, а значить потенційний відтік коштів з рахунків фізичних осіб; і в результаті складних відносин України з партнерами на тлі пандемії.

На думку експертів, зараз Долар в Україні знаходиться в "зоні невизначеності", і тренд до девальвації української валюти ще не закінчився.

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