В середньому майже 2000 гривень щомісяця кожен працюючий українець відраховує до Пенсійного фонду

Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна в ефірі "UA: Українське радіо". За словами політика, зараз на 13 мільйонів офіційно працюючих українців припадає 11,3 мільйона пенсіонерів, а в середньому кожен співробітник відраховує в ПФУ приблизно 1850 грн щомісяця.

На цей час в Україні працює солідарна пенсійна система, коли офіційно працевлаштований утримує теперішніх пенсіонерів, пише finance.ua. Таким чином, співвідношення становить приблизно один працюючий на одного пенсіонера.

Зараз в Україні налічується 16 мільйонів працюючих людей, з яких 13 - офіційно працевлаштовані, в тому числі наймані працівники і ФОП, і оплачують внески до ПФУ.

ПФУ наповнюється відрахуваннями із зарплат - внесок становить 18,5%.

У 2020 році середня зарплата становить 9200 грн, цю цифру беруть до уваги, коли роблять розрахунки. Наступного року середня зарплата становитиме - 10 120 грн. Так, 18,5-відсотковий внесок від середньої зарплати в 10 тис.грн буде 1850 грн. У підсумку і виходить, що один співробітник зі своєї зарплати вносить до Пенсійного фонду зазначену суму - і забезпечує пенсію власними коштами тільки на 1850 грн.

Лазебна повідомила, що відсутні кошти на більш високі виплати, ПФУ отримує з держбюджету у вигляді дотацій. Міністр соцполітики нагадала, що, наприклад, зараз мінімальна пенсія пенсіонерів із заробленим страховим стажем (30-35 років) з травня цього року становить 2100 грн, а з січня майбутнього - 2400 грн.

Нагадаємо, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри

Як повідомляла Politeka, що відправляти на пенсію українців будуть по-новому: "доведеться заплатити більше 30 тисяч гривень за..."

Також Politeka писала про термінове повідомлення ПФУ: що відбувається з грошима на пенсії українців і коли чекати виплат