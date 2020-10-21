В среднем почти 2000 гривен ежемесячно каждый работающий украинец отчисляет в Пенсионный фонд
Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная в эфире «UA: Українське радіо». По словам политика, сейчас на 13 миллионов официально работающих украинцев приходится 11,3 миллиона пенсионеров, а в среднем каждый сотрудник отчисляет в ПФУ примерно 1850 грн ежемесячно.
На данный момент в Украине работает солидарная пенсионная система, когда официально трудоустроенный содержит теперешних пенсионеров, пишет finance.ua. Таким образом, соотношение составляет примерно один работающий на одного пенсионера.
Сейчас в Украине насчитывается 16 миллионов работающих людей, из которых 13 - официально трудоустроены, в том числе наемные работники и ФЛП, и оплачивают взносы в ПФУ.
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ПФУ наполняется отчислениями из зарплат – взнос составляет 18,5%.
В 2020 году средняя зарплата составляет 9200 грн, эту цифру берут во внимание, когда делают расчеты. В следующем году средняя зарплата составит - 10 120 грн. Так, 18,5-процентный взнос от средней зарплаты в 10 тыс. грн будет 1850 грн. В итоге и выходит, что один сотрудник со своей зарплаты вносит в пенсионный фонд указанную сумму - и обеспечивает пенсию собственными средствами только на 1850 грн.
Лазебная сообщила, что недостающие средства на более высокие выплаты, ПФУ получает из госбюджета в виде дотаций. Министр соцполитики напомнила, что, например, сейчас минимальная пенсия пенсионеров с заработанным страховым стажем (30-35 лет) с мая этого года составляет 2100 грн, а с января будущего - 2400 грн.
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