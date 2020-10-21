Дворазова володарка титулу "Міс Бум Бум" з Бразилії Сьюзі Кортес шокувала пікантним знімком

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, на цей рах Сюьзі перевершила саму себе.

Відзначимо, 30-річна модель відома тим, що неодноразово з'являлася в журналі для дорослих Playboy, а в 2016 році "прославилася тим", що знаменитий футболіст Ліонель Мессі заблокував її профіль в соцмережах у зв'язку з тим, що дівчина знялася у відвертій фотосесії з його футболкою.

Ось і сьогодні Сьюзі показала шанувальникам своє апетитне тіло у всій красі. Красуня прийняла цікаву позу, на ній - пікантний комплект білизни, абсолютно не приховує принад супермоделі. На плечі дівчина накинула напівпрозору тканину.

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Шанувальники в коментарях висловили свої захоплення і поставили під постом велику кількість лайків.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес постала в крихітних синіх трусиках з маленькою ланцюжок, що служила відмінною прикрасою. Модель розпустила довге волосся, яке лягло красивою хвилею, в кінці ніби "вдаривши" по сідницях. Бікіні натягнулося вище стегон, трохи скрутившись з боків.

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