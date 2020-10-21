Двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" из Бразилии Сьюзи Кортес шокировала пикантным снимком
Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, на этот рах Сюьзи превзошла саму себя.
Отметим, 30-летняя модель известна тем, что неоднократно появлялась в журнале для взрослых Playboy, а в 2016 году "прославилась тем", что знаменитый футболист Лионель Месси заблокировал ее профиль в соцсетях в связи с тем, что девушка снялась в откровенной фотосессии с его футболкой.
Вот и сегодня Сьюзи показала покллоникам свое аппетитное тело во всей красе. Красотка приняла интересную позу, на ней - пикантный комплект белья, абсолютно не скрывающий прелестей супермодели. На плечи девушка накинула полупрозрачную ткань.
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Поклонники в комментариях выразили свои восторги и поставили под постом большое количество лайков.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением. Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам. Бикини натянулось выше бедер, немного скрутившись по бокам.
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