Двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" из Бразилии Сьюзи Кортес шокировала пикантным снимком

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, на этот рах Сюьзи превзошла саму себя.

Отметим, 30-летняя модель известна тем, что неоднократно появлялась в журнале для взрослых Playboy, а в 2016 году "прославилась тем", что знаменитый футболист Лионель Месси заблокировал ее профиль в соцсетях в связи с тем, что девушка снялась в откровенной фотосессии с его футболкой.

Вот и сегодня Сьюзи показала покллоникам свое аппетитное тело во всей красе. Красотка приняла интересную позу, на ней - пикантный комплект белья, абсолютно не скрывающий прелестей супермодели. На плечи девушка накинула полупрозрачную ткань.

"50% discount only ❤️ Full nudity Messaging Custom photos & videos", – подписала снимок знаменитость.

Поклонники в комментариях выразили свои восторги и поставили под постом большое количество лайков.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением. Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам. Бикини натянулось выше бедер, немного скрутившись по бокам.

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