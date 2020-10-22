Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал підкорила романтичним і жіночним образом

Актриса, яка полюбилася багатьом українцям в образі Женьки з серіалу "Свати", показала себе в новому образі в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кошмал сидить на стільці, кокетливо нахиливши голову і закинувши ногу на ногу. На ній строгий, але в той же час жіночний костюм з чорних штанів і романтичної білої блузки з рукавами-ліхтариками і прикрашеним стрічкою і стразами коміром.

Легкий макіяж і волосся, що спадають на плечі хвилями, додають образу актриси легкості і роблять її справжньою фатальною жінкою. На фото Кошмал мило посміхається.

Шанувальники знаменитості тут же почали коментувати її фото.

"Красуня", "красива, чекаю Свати 7", "відмінне фото!!! З нетерпінням чекаємо ваших нових ролей!!", "Принадність", "Ти просто прекрасна", "Божественно", "лялечка", "Анюта виглядаєш чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кошмал показала ідеальну фігуру в прозорій сукні.

Звернемо увагу, що на знімку Кошмал позує в прозорому вбранні в оточенні інших зірок. Також красуня поділилася фотографією, де вона поруч з подругами сіла на килим.

"Чудові новини. Вже сьогодні прем'єра детективного серіалу ... з широкою посмішкою згадую зйомки цього проекту! Так що... у добру путь", - написала актриса.

Нагадавши, задоволена Женька зі "Сватів" в уніформі пригорнула до трьох брутальних красенів: "Добре, коли все...".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" у струмуючій сукні-ночнушці підкорила видом в розкішних апартаментах: справжня зірка.

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