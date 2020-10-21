Український телеведучий і зірка шоу "Танців з зірками" Юрій Горбунов здивував сміливим перетворенням
Як повідомляє Politeka.net, він виклав несподіване фото у своєму мікроблозі "Instagram". Знаменитість постав перед шанувальниками в жовтій толстовці з білими шнурками, а на голову начепив такий же жовтий перуку під каре. Юрко
Горбунов зробив селфі з незворушним обличчям, а в описі пояснив своє перевтілення: "Потрібно по кольору відповідати осіннім настроям". У хештегах знаменитість поділився, що хоче поїхати на море.
Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на осінній образ телеведучого і залишили йому багато теплих коментарів:
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"Принадність!🐥 "; "Ваш хештег" хочу на море" кожен раз як сніг на голову))) і правда, на море хочеться завжди)";" Жовтий - це супер";" Клас, І я хочу на море";" Прекрасно"; " Привіт! А мені цей колір нагадує весну-цвітіння кульбаб або маленьких жовтеньких курчат! А на морі хочеться завжди! Удачі! 🌅☀️🏖️🐥😍".
Раніше Юрій Горбунов показав закулісся шоу "Танці з зірками" і спільний кадр з Вєркою Сердючкою і її знаменитою мамою - Інною Білоконь. Зірки в своїх культових образах приєдналися до членів журі під час восьмого ефіру.
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