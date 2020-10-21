Украинский телеведущий и звезда шоу "Танців з зірками" Юрий Горбунов удивил смелым преображением

Как сообщает Politeka.net, он выложил неожиданное фото в своем микроблоге "Инстаграм". Знаменитость предстал перед поклонниками в желтой толстовке с белыми шнурками, а на голову нацепил такой же желтый парик под каре. Юрий

Горбунов сделал селфи с невозмутимым лицом, а в описании объяснил свое перевоплощение: "Нужно по цвету соответствовать осенним настроениям". В хэштегах знаменитость поделился, что хочет поехать на море.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на осенний образ телеведущего и оставили ему много теплых комментариев:

"Прелесть!🐥"; "Ваш хештег «хочу на море» каждый раз как снег на голову))) и правда, на море хочется всегда)"; "Желтый - это супер"; "Клас, и я хочу на море"; "Прекрасно"; "Привет! А мне этот цвет напоминает весну - цветение одуванчиков или маленьких желтеньких цыплят! А на море хочется всегда! Удачи! 🌅☀️🏖️🐥😍".

Ранее Юрий Горбунов показал закулисье шоу "Танці з зірками" и совместный кадр с Веркой Сердючкой и ее знаменитой мамой - Инной Белоконь. Звезды в своих культовых образах присоединились к членам жюри во время восьмого эфира.

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