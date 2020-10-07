Популярная украинская ведущая Катя Осадчая показала себя с мужем Юрием Горбуновым в милых пижамах

Трогательным семейным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото пара ведущих сидит на ступеньках у себя дома, тесно прижавшись друг к другу. При этом они оба позируют в милых черно-белых пижамах. Горбунов выбрал наряд в крапинку, а Осадчая – в клеточку.

«Греемся в объятиях и ждем бабье лето», - подписала фото ведущая, которая на снимке выглядит очень счастливой.

Поклонники пары тут же принялись комментировать ее пост.

«Вы очень хороши. Оба расцвели еще больше, когда стали парой», «Вы очень красивая пара, приятно смотреть на любовь и удовольствие от жизни, которые излучаются в ваших глазах!», «Очень красивая пара, и вы Катя, светитесь от счастья», «Катя Вы супер и Юра Ваш красавцы», «Красивые и так молодо выглядите!», «Не могу налюбоваться вами», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Осадчая и Настя Каменских засветились вместе с Юрием Горбуновым и Алексеем Потапенко.

На фото звезда показалась в желтой кофте и красной юбке. Волосы Осадча решила оставить распущенными. Рядом стоял Горбунов в черных штанах и толстовке, а за ним Настя Каменских. Можно увидеть и Потапа, а также еще двух неизвестных людей.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".