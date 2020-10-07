Популярная украинская ведущая Катя Осадчая показала себя с мужем Юрием Горбуновым в милых пижамах
Трогательным семейным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото пара ведущих сидит на ступеньках у себя дома, тесно прижавшись друг к другу. При этом они оба позируют в милых черно-белых пижамах. Горбунов выбрал наряд в крапинку, а Осадчая – в клеточку.
«Греемся в объятиях и ждем бабье лето», - подписала фото ведущая, которая на снимке выглядит очень счастливой.
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Поклонники пары тут же принялись комментировать ее пост.
«Вы очень хороши. Оба расцвели еще больше, когда стали парой», «Вы очень красивая пара, приятно смотреть на любовь и удовольствие от жизни, которые излучаются в ваших глазах!», «Очень красивая пара, и вы Катя, светитесь от счастья», «Катя Вы супер и Юра Ваш красавцы», «Красивые и так молодо выглядите!», «Не могу налюбоваться вами», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Осадчая и Настя Каменских засветились вместе с Юрием Горбуновым и Алексеем Потапенко.
На фото звезда показалась в желтой кофте и красной юбке. Волосы Осадча решила оставить распущенными. Рядом стоял Горбунов в черных штанах и толстовке, а за ним Настя Каменских. Можно увидеть и Потапа, а также еще двух неизвестных людей.
Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.
Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".
Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".